Umbria, ritrovato vicino all'abitazione il giovane scomparso martedì sera

09 settembre 2020 a

a

a

Intorno alle 13,30 di mercoledì 9 settembre è stato ritrovato il 31enne di Città della Pieve scomparso all'ora di cena martedì 8 settembre.

Scompare da casa, ricerche per tutta la notte

Le ricerche sono state condotte dai vigili del fuoco, dal Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu in sigla) e dai volontari della Protezione civile. L'uomo è stato trovato poco distante dalla sua abitazione in condizioni critiche ed è stato affidato al personale del 118. Durante la notte, secondo i soccorritori, l'uomo ha vagato per le campagne di Città della Pieve.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.