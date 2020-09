Coronavirus, positivo un uomo di Fabro. Controlli sui familiari

09 settembre 2020 a

Si registra un nuovo caso positivo al Covid 19 nel distretto di Orvieto dell'Azienda Usl Umbria 2. Si tratta di un uomo di 55 anni, residente nel territorio comunale di Fabro, che si trovava già in isolamento fiduciario per un contatto sospetto in ambito lavorativo fuori regione. L'Azienda Usl Umbria 2, mercoledì 9 settembre, ha avviato un'approfondita indagine epidemiologica eseguita dai sanitari del servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Orvieto e sono stati disposti controlli ai familiari, che attualmente si trovano in isolamento fiduciario. Il paziente risultato positivo presenta sintomatologia lieve che non richiede ricovero ospedaliero. Per tale motivo è in isolamento domiciliare contumaciale assistito dalla sorveglianza sanitaria territoriale, dalle Usca del distretto Usl Umbria 2 di Orvieto e dal suo medico curante.

