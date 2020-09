Umbria, 700 chilometri in bici per raccogliere fondi da destinare ai bambini malati

09 settembre 2020 a

Ha tutto per essere considerata un'impresa doppia, quella portata a termine da Daniele Rellini: il giovane ciclista di Marsciano ha percorso in bicicletta 700 chilometri in meno di 36 ore, con un dislivello complessivo di 12 mila metri, per raccogliere fondi da destinare al Comitato per la vita Daniele Chianelli, da trent'anni impegnato al fianco dei bambini ricoverati nel reparto di Ematologia e Onco-ematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia.

Dal lago Trasimeno a Città di Castello passando per Norcia, Assisi, Cascia, Spoleto, Terni e Amelia, il 27enne marscianese è riuscito a raccogliere oltre mille euro lungo un percorso documentato con foto e video sui social network e seguito da 20 mila utenti.

L’iniziativa è nata grazie alla grande passione di Daniele per il ciclismo e alla sua determinazione di reagire a un incidente molto serio che gli ha parzialmente compromesso l’uso di un braccio. “Ho conosciuto il Comitato e visitato il Residence insieme al mio amico Elias in occasione del Natale – racconta Daniele – e così quando ho deciso di cimentarmi in questo percorso abbiamo pensato anche di associare all’iniziativa una impresa benefica in favore dei bambini malati”.

“Una bellissima idea – gli ha fatto eco Franco Chianelli, presidente del Comitato – nata dal grande cuore di due giovani generosi e pieni di spirito di iniziativa, che hanno saputo superare grandi confini e restrizioni ottenendo non solo un bel risultato sportivo ma anche e specialmente un grande risultato di solidarietà e amicizia”. All’arrivo Daniele ha ricevuto una medaglia realizzata dal Comitato per l’occasione.



