Libri scolastici, aiuti alle famiglie che non ce la fanno

Massimo Fraolo 09 settembre 2020 a

a

a

Un servizio di centralino telefonico per raccogliere le richieste di sostegno economico per l’acquisto o la donazione di libri scolastici. Sono già una decina le telefonate giunte da alcune famiglie marscianesi al comitato Marsciano Solidale, il gruppo di ragazzi che si è costituito per organizzare una rete di aiuti per le situazioni più complicate della Media valle del Tevere. Sono loro ad aver dato vita all’iniziativa. A pochi giorni dall’inizio di un anno scolastico complicato, il gruppo ha deciso di indirizzare una delle iniziative che da settimane sta realizzando nel territorio, proprio agli studenti e alle loro famiglie.

“Tanti libri da acquistare e difficoltà per acquistarli tutti? Siamo a disposizione per offrire un sostegno economico alle famiglie che, a ridosso dell'inizio della scuola, si trovano in difficoltà per l'acquisto dei volumi”. Questo l’appello dei ragazzi di Marsciano Solidale, che insieme al Gruppo di acquisto solidale e popolare (Gasp), sta realizzando anche alcune escursioni tra i boschi, i monti, borghi e le valli del comprensorio “per riscoprire le bellezze che vi si nascondono – spiegano i ragazzi – e al tempo stesso raccogliere fondi per sostenere i progetti che stanno nascendo”.

Sono quattro le tappe fin qui organizzate, “alle quali probabilmente ne seguiranno altre nei prossimi due mesi”; si tratta di percorsi relativamente facili e adatti a persone di tutte le età. Dopo il percorso inedito al parco dei Sette Frati di San Venanzo, pensato in collaborazione con i ragazzi della Cantinetta di Rotecastello, l’altra tappa, il 20 settembre, sarà quella del Trekking solidale a Monte Vibiano Vecchio. A seguire Migliano il 4 ottobre e Poggio Aquilone il 18. Per partecipare è sufficiente prenotarsi alla mail [email protected] o alla pagina facebook del comitato. Il costo è di 5 euro, integrabile con offerte libere. Ma in questi giorni, in vista del ritorno tra i banchi, il Comitato si sta concentrando proprio sull’iniziativa dei libri scolastici. Oltre al sostegno economico per il loro acquisto, il gruppo rende noto che chiunque avesse libri di testo e volesse donarli può chiamare il 389.1750150 e il 389.1952982, il giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.