Umbria, scompare da casa: ricerche per tutta la notte

E' scomparso all'ora di cena di martedì 8 settembre nella zona di Città della Pieve. Si tratta di un giovane di 31, che è uscito di casa e non vi ha fatto più ritorno. Scattato l'allarme sono iniziate le ricerche che sono proseguite per tutta la notte di mercoledì 9 settembre e fino alle 8.30 non hanno dato alcun esito. Sul posto in azione i vigili del fuoco con l'ausilio di unità cinofile, i volontari della Protezione civile di Città della Pieve e i carabinieri della compagnia lacustre. Ricerche come detto finora infruttuose.

