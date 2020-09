Terni, bambino di sei anni positivo al Coronavirus. Società sportiva in quarantena

09 settembre 2020 a

E' risultato positivo al Coronavirus un bambino di sei anni. Il fatto è accaduto a Terni. Al momento il piccolo si trova in quarantena. Il bambino fa parte di una società sportiva. Immediatamente sono stati attivati dalla società tutti i protocolli avvertendo l'Usl Umbria 2. I sanitari hanno rintracciato tutte le persone che sono state a contatto con il piccolo. I bambini e gli allenatori sono stati messi in isolamento e sottoposti a tampone come prevede la normativa fino a quando non saranno noti gli esiti degli esami. Una prassi usata anche per altri casi che si sono verificati in città. La società in questione ha rassicurato tutti coloro che la frequentano dicendo che sono state seguite alla lettera le normative del protocollo anti-Covid e che è stata avvertita immediatamente la Usl Umbria 2. Ora sono attesi i risultati dei tamponi. Come società hanno ritenuto opportuno, per contrastare il Covid 19, organizzare gli allenamenti all'aperto in maniera tale da rispettare il distanziamento e lasciare chiusi gli spogliatoi per evitare qualsiasi tipo di contatto. Intanto al Centro di finitura dell'Ast di Terni si sono registrati altri due casi positivi e così i lavoratori in quarantena sono saliti a quattro.

