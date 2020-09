Umbria, inutilizzabili treni Minuetto da 16 milioni. L'assessore regionale: "Non si sa di chi è la proprietà"

A.A. 09 settembre 2020 a

I quattro treni Minuetto, oltre ad essere costati 16 milioni a Palazzo Donini e non essere mai stati utilizzati, ora sono anche senza proprietario. E’ emerso in consiglio regionale, durante il question time. Non sono né della Regione né di Umbria mobilità, assicura l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche. La consigliera Francesca Peppucci (Lega) ha interrogato Melasecche per conoscere gli “intendimenti della giunta in merito agli elettrotreni Minuetto acquistati dalla Regione Umbria e non utilizzati”. In particolare ha chiesto di sapere “i motivi del mancato utilizzo degli elettrotreni, se sussistono profili di danno erariale e quali azioni intende mettere in campo per evitare il perdurare di questa condizione di spreco”. L’acquisto per 16 milioni è avvenuto nel 2008. hanno funzionato sporadicamente in alcuni tratti nazionali ma nell’ex Fcu, che non è elettrificata, non potevano andare. Sono stati abbandonati a Umbertide, nel deposito, nel tempo i graffitari li hanno ricoperti di disegni. Non si vede più dai finestrini. Oggi la ferrovia centrale tra Ponte San Giovanni e Terni è chiusa, nonostante sia stata classificata di interesse nazionale. Melasecche nella sua risposta ha detto che la giunta “ha in animo di rimettere in esercizio i treni Minuetto nell’ambito dell’imminente affidamento dei servizi ferroviari oppure di portarli a patrimonio regionale formalizzando l’acquisizione e la messa a disposizione di uno dei gestori dei servizi ferroviari regionali”. Ma per fare questo va risolto il problema della proprietà. “C’è un giallo sui Minuetto”, spiega Melasecche, “perché dopo l’acquisto del 2006 c’è una situazione di incertezza nei vari passaggi di questi anni. Le risorse per acquisto erano già in dotazione della Fcu e la Regione procedeva con atti di autorizzazione allo svincolo delle somme per procedere ai pagamenti. Dal 2007 Fcu srl ha riversato le risorse rimaste nella propria disponibilità alla tesoreria regionale. Da quel momento la Regione ha provveduto al trasferimento a Fcu ogni qual volta c’era qualcosa da pagare. Nel 2009 la Giunta ha approvato il rinnovo del contratto di programma tra Regione e Fcu per gli investimenti all’interno del quale per i Minuetto era previsto che la Fcu si impegnava a cedere a zero i mezzi alla Regione. Questo veniva riportato anche nel contratto di programma del 2011 a seguito del subentro di Umbria tpl e mobilita. Ad oggi non risulta ancora effettuato alcun trasferimento dei Minuetto al patrimonio regionale. Al momento, incredibile, non risultano in proprietà né della Regione né di Umbria Tpl e Mobilità. Questo è uno dei temi caldi ai quali stiamo lavorando, perché è una delle situazioni lasciate in sospeso in questi anni a cui cercheremo di mettere mano quanto prima”, ha concluso l’assessore.



