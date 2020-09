Tamponi veloci, avviata in Umbria la sperimentazione del macchinario che analizza 20mila campioni a settimana

Alessandro Antonini 09 settembre 2020 a

Tamponi veloci anti Covid, l’Umbria insieme allo Spallanzani di Roma ha avviato la sperimentazione del macchinario in grado di analizzarne da solo oltre 20 mila singoli campioni alla settimana. 20.160 per la precisione. Ossia 2.880 al giorno, mantenendolo in funzione senza soluzione di continuità. Il “robot” è arrivato venerdì al laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Perugia. Sono stati effettuati ieri i primi 100 test di prova, sotto la guida della professoressa Antonella Mencacci. Il sistema Lumipulse G1200, di marca giapponese, la Fujirebio Italia, sarà in prova gratuita per tre mesi, ed è comprensivo di tre kit con calibratori e controlli, del valore complessivo di 100 mila euro più Iva. L’autorizzazione all’utilizzo è stata messa nero su bianco il 20 agosto scorso dal commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico.

La produttività del macchinario è di 120 tamponi analizzati ogni ora. Il sistema utilizzato è il Cleia, acronimo che sta per Chemiluminiscente enzyme ImmunoAssay. Vuol dire che il tipo di misurazione è ottica, con la conta dei fotoni emessi dalla cartuccia di immunoreazione. La società fornitrice ha assicurato la consegna, l’installazione il collaudo del macchinario e all’istruzione del personale.

“Abbiamo eseguito i primi cento test, adesso dobbiamo analizzare i dati”, ha spiegato Mencacci. Occorre mettere in fila su un file excel eventuali concordanze e discordanze. Il sistema infatti viene testato mettendolo alla prova con il metodo tradizionale.

Per il rettore dell’università di Perugia, Maurizio Oliviero, dopo la fase di validazione, potrà essere utile per intervenire in tempi rapidi anche negli eventuali casi positivi nella fase di riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. Università compresa. Nel caso di un contagio, “si potrebbero effettuare tamponi in contemporanea su tutti i contatti e avere il responso delle analisi dopo poche ore”, fa sapere il rettore. Ma serve concludere la sperimentazione, visto che si tratta “di un sistema adottato da noi e dallo Spallanzani”, ha spiegato Oliviero. Intanto ieri si è riunita al Centro operativo regionale per verificare gli esiti degli screening sul personale scolastico e sulla popolazione della frazione di Bastardo, a Giano dell’Umbria. Esiti rassicuranti, che non implicano un ampliamento degli isolamenti. E’ stata poi presa in considerazione la possibilità di una seconda fase di test sierologici sulla popolazione carceraria e sui donatori di sangue. Sono state anche esaminate le richieste per lo svolgimento di Quintana, Primi d’Italia e Eurochocolate. Ma soprattutto si è fatto il punto sulle attività in vista della riapertura delle scuole: tra giovedì e venerdì saranno effettuati due webinar informativi sulle procedure da attuare, rivolti ai responsabili anti Covid nelle scuole, nella maggior parte gli stessi dirigenti.

