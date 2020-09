Lago Trasimeno, il livello scende a meno 106

09 settembre 2020 a

Il Trasimeno è a meno 106 centimetri. A settembre 2019, stando ai dati riportati dal Club Velico Trasimeno, era sotto il livello zero di 87 centimetri.

Il lago Trasimeno sotto di 102 centimetri

Nel 2020 sono mancate le precipitazioni e adesso “ci sono criticità legate al livello, che probabilmente a fine mese toccherà meno 120 centimetri – dichiara il sindaco di Magione ed ex presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Giacomo Chiodini – Nelle coste di Magione c’è stato uno spiaggiamento di alghe, in particolare a Torricella: i concessionari hanno cercato, per quanto possibile, di rimuovere il materiale. L’Unione è impegnata nei bandi per i lavori di dragaggio, che dovranno certamente accompagnare la prossima stagione estiva”.

