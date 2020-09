Orvieto, donna si spoglia per fare il bagno nella fontana

08 settembre 2020 a

Si è concluso con l'intervento degli agenti di polizia, coadiuvati anche dai carabinieri, l'insolito show a luci rosse di una 50enne nella fontana di piazza Matteotti, proprio di fronte all'ingresso della stazione ferroviaria e della funicolare di Orvieto. La presenza della donna, vestita in maniera appariscente e dai gesti piuttosto espliciti, non era passata inosservata già in via Angelo Costanzi, dove era stata vista camminare a piedi con un trolley e, successivamente, all'incrocio di viale Primo Maggio. Arrivata in prossimità della fontana, poi, la signora in questione ha pensato di rinfrescarsi pubblicamente le parti intime. L'episodio è durato pochi secondi, immortalati però in maniera più o meno consapevole, ma inequivocabile dai cellulari di alcuni passanti. A metà maggio a togliersi i vestiti, rimanendo in mutande, per immergesi nell'acqua della fontana in cerca di refrigerio era stato un 40enne, incurante della presenza di passanti e utenti dei mezzi pubblici.

