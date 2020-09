Covid in Umbria, sette nuovi positivi su 2.336 tamponi analizzati. Due nuovi guariti, isolamenti a quota 1.822

08 settembre 2020 a

Sette nuovi positivi su 2.336 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. E' il dato della Regione Umbria aggiornato alle 9,24 dell'8 settembre. Numeri in calo, rispetto ai 12 casi di domenica (su 565 tamponi), con il dato dei ricoverati che resta invariato: 17, di cui due in terapia intensiva. Sono 1.935 i casi di contagio complessivi dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 376 in Umbria, mentre ammontano a 1.822 i soggetti al momento in isolamento. Cresce di due unità anche la quota dei guariti, arrivata a 1.478. I tamponi eseguiti sino ad oggi sono 168.329. Invariato il numero dei decessi: 81.

