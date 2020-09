Aule separate con il cartongesso e mura demolite: interventi anti Covid ancora in corso nelle scuole di Perugia

08 settembre 2020 a

Lavori di edilizia leggera per trovare spazi aggiuntivi nelle scuole, in attesa di sapere se il piano di ampliamento anti Covid potrà essere attuato entro il 14 settembre,giorno di riapertura delle scuole. La Provincia di Perugia ha eseguito lavori negli Istituti superiori di competenza. Alcuni sono ancora in corso d'opera, altri devono essere iniziati. Durante le vacanze estive - fa sapere l'ente - sono stati appaltati i lavori che hanno permesso di avere spazi adeguati all'interno degli stessi edifici e di migliorare gli stessi nel campo della sicurezza. Per "interventi Covid" si intendono interventi relativi alla divisione spazi con cartongesso o demolizioni framezzi. Al Liceo Classico "A. Mariotti" con sede via degli Sciri, la Provincia ha provveduto ad adeguare l'edifico alle norme di sicurezza, ed eseguirà anche l'adeguamento degli infissi esterni entro la meta di ottobre. Nella sede del Pieralli p.le A. Frank, dove erano già previsti interventi di adeguamento alle norme di sicurezza, in questi giorni, è stato concluso lo stralcio funzionale relativo alla ristrutturazione dei servizi igienici sanitari. Nella sede del Pieralli di Elce andranno eseguiti interventi su infissi esterni. Al Liceo Scientifico "G. Galilei" stanno per essere ultimati gli interventi di adeguamento alla sicurezza della struttura ed entro la fine di settembre verrà effettuata la divisione dell'aula magna (intervento Covid) così che la stessa possa essere utilizzata anche come aula. All'Iis "Cavour Marconi Pascal" sono chiusi i lavori di adeguamento delle coperture della sede di Piscille e della sicurezza nella succursale di Olmo, così come nella sede del Pascal. All'Ite "A. Capitini" e al Liceo Artistico "B. di Betto" sono stati ultimati gli interventi su alcune coperture e realizzati interventi Covid. All'Itis "A. Volta" si sono chiusi in questi giorni i lavori di interventi Covid e di adeguamento e rifacimento dei servizi igienici. La sostituzione di parte degli infissi interni è prevista anche per altre aule. In fine al Liceo "Alessi"sono in corso interventi esterni alle pavimentazioni dell'uscite di sicurezza mentre sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle aule del Liceo nell'edifico della sede distaccata all'Ipc B. Pascal". Aanche all'Itas "G. Bruno" - conclude la nota della Provincia - sono stati realizzati interventi Covid.

