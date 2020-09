Narni, auto contro moto. In gravi condizioni un giovane di 29 anni

08 settembre 2020 a

a

a

E’ ricoverato in ospedale in gravi condizioni il giovane di 29 anni di Narni rimasto ferito durante la notte di martedì 8 settembre sulla Flaminia in un incidente stradale. Il 29enne era in sella a una moto Aprilia Rsv4 che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Panda, condotta da 59enne ternano. La vettura appartiene a una ditta di vigilanza. L'incidente è accaduto nei pressi del bivio per Sant'Urbano e Santa Lucia di Narni. In seguito al violento urto il giovane è stato sbalzato a terra. Ora è ricoverato all’ospedale di Terni in rianimazione con riserva di prognosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.