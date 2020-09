Covid e riapertura delle scuole in Umbria: sette offerte per trovare 35 aule mancanti, due palestre e un magazzino

Alessandro Antonini 08 settembre 2020 a

Sono sette le offerte pervenute nel bando della Provincia di Perugia per reperire nuove aule e immobili. I termini per presentare le offerte sono scaduti ieri, 7 settembre . Sei proposte di affitto, ancora da vagliare, sono pervenute per le scuole di Perugia e una su Todi. Servivano in più, nel complesso, 35 aule, due palestre e un magazzino. Oggi è attesa l’apertura delle buste. I locali per essere utilizzati prima dell’apertura delle scuole, il 14 settembre, devono essere già disponibili e a norma. In questo senso gli uffici dell’ente provinciale sono scettici. In caso di impossibilità, gli spazi per gli studenti si restringono. Quattro scuole tra le più grandi della provincia avevano chiesto di avere altri immobili a disposizione. Il 19 agosto il liceo Marconi di Foligno ha chiesto e ottenuto di inserire nel bando due palestre in più.

Il 25 agosto, il Galilei di Perugia ha evidenziato “la necessità di almeno 25 aule di dimensioni adeguate per accogliere classi di 26-27 alunni”. Sempre a Perugia il Pieralli il 17 agosto ha confermato la necessità di cinque spazi aggiuntivi per altrettante classi di 27 alunni. Altrettanti ne ha chiesti il liceo Jacopone di Todi.

Un primo bando per reperire spazi da destinare all’ampliamento delle scuole superiori, emesso in fase pre Covid, è andato deserto.

La stessa Provincia di Perugia ha fatto sapere che sono stati completati per il 70% gli interventi di edilizia leggera nei 100 plessi di competenza. Il restante 30% o è in fase di completamento o verrà terminato durante l’anno scolastico.

