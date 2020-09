Covid in Umbria, tamponi estesi a tutti i laboratori: esclusi i punti prelievo. Annunciato ricorso al Tar

08 settembre 2020 a

Estensione dei prelievi per tamponi a tutti i laboratori privati: i punti prelievo, esclusi dalla Regione, protestano. E uno di questi annuncia ricorso al Tar se Palazzo Donini non tornerà sui suoi passi. Carmine Camicia della Fisiocam critica anche il sistema del “service”, ossia la possibilità di far fare i prelievi ai laboratori per poi spediti ai centri analisi. Per Camicia manca una convenzione, che invece i punti prelievo hanno. “La Regione”, spiega Camicia, che ha anche inviato una lettera all’ente, “mette in imbarazzo i titolari dei laboratori d’analisi. Non conoscendo la materia adotta provvedimenti che non potranno mai avere seguito. Possibile che non capiscano che inviare un campione ad un altro ambulatorio significa che a monte dovrebbe esistere un rapporto di collaborazione e che dovrebbero anche condividere lo stesso sistema informatico per l’accettazione dei campioni, insomma un atto inutile che escludendo i punti prelievi vanifica gli obiettivi previsti”. La ratio della delibera regionale, tuttavia, punta sul fatto che i punti prelievo, nati con una semplice “Scia”, non sarebbero monitorabili sul fronte della qualità del servizio. In particolare, vengono esclusi “per garantire adeguati standard di biosicurezza e qualità nell’effettuazione dei test”.

Proprio dietro la giustificazione della qualità offerta nell’erogazione del servizio, alcuni laboratori hanno incrementato la quota di pagamento: da 90 euro a tampone, tariffa concordata tra i laboratori, c’è chi è arrivato a 100 euro. Pensare che si era partiti da un’indicazione della Regione di 76 euro di costo standard sul prezzario umbro.



