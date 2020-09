SuperEnalotto, in Umbria sfiorata vincita milionaria. Giocatore di Umbertide rischia di centrare il sei da favola

07 settembre 2020 a

In Umbria sfiorata vincita super milionaria nell'ultimo concorso del SuperEnalotto, quello di sabato 5 settembre. Un fortunato giocatore di Umbertide ha indovinato cinque numeri della sestina vincente e si è messo in tasca 24.580 euro. Se avesse azzeccato anche il sesto numero avrebbe vinto oltre trenta milioni di euro. La schedina è stata giocata nella tabaccheria Minelli in piazza Carlo Max 68. Il jackpot quindi continua a crescere. Nel concorso dell'8 settembre supererà i 35 milioni di euro. L'ultimo sei è stato azzeccato il 7 luglio a Sassari e ha fruttato 59.4 milioni. In Umbria, invece, il sei manca da nove anni, dal settembre 2011 quando a Gubbio furono vinti 65 milioni.

