Terni, positivi al Covid due bidelle e un tecnico amministrativo dello stesso istituto scolastico

07 settembre 2020

Due bidelle e un tecnico amministrativo positivi nello stesso istituto scolastico. Succede a Terni. Al primo caso (una bidella positiva da venerdì), emerso nell'indagine epidemiologica sul personale scolastico, se ne sono aggiunti altri due. Ne dà notizia la Usl 2, confermando il contagio di due dipendenti di 57 e 59 anni di un istituto scolastico del comune di Terni. "Entrambi i casi sono stati individuati tramite contact tracing effettuato tempestivamente dai sanitari del servizio di igiene e sanità pubblica della Asl diretto dalla dr.ssa Luisa Valsenti. I due soggetti presentano sintomatologia lieve e si trovano in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio". Un altro positivo registrato dall'Usl 2, che non c'entra col mondo della scuola, è un soggetto di 29 anni, residente a Terni, con sintomatologia lieve, venuto a contatto con persone positive provenienti e residenti all'estero. È in isolamento domiciliare contumaciale.

