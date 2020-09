Covid in Umbria, dodici nuovi positivi su 565 tamponi: aumentano i ricoveri e anche i guariti

07 settembre 2020 a

a

a

Dodici nuovi positivi su 565 tamponi eseguiti domenica. Sono i dati del bollettino della Regione dell'Umbria aggiornati alle 10 di lunedì 7 settembre. Aumentano di due unità i ricoveri, toccando quota 17. Restano due i casi in terapia intensiva, uno all'ospedale di Perugia e uno in quella di Terni. Sono 371 gli attualmente positivi. Sono 1.757 i soggetti in isolamento. Ammontano a tre i nuovi guariti nelle ultime 24 ore monitorate. Intanto a Terni è stato chiuso il tribunale con tutti gli uffici giudiziari per una avvocatessa risultata positiva al Sars Cov 2.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.