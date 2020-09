Terni, avvocatessa positiva al Covid: chiusi tribunale e tutti gli uffici giudiziari. Scattano le sanificazioni anti contagio

07 settembre 2020 a

Tribunale e uffici giudiziari di Terni chiusi per Covid. Un'avvocatessa del foro ternano è risultata contagiata e la presidente del tribunale, Rosanna Ianniello, ha disposto l'immediata chiusura di aule e uffici. "A seguito dell'accertamento di un caso di Covid-19 che ha colpito una Collega del foro di Terni - è scritto in una nota - alla quale formuliamo tutti i nostri migliori auguri di pronta guarigione, la Presidente del Tribunale ha disposto l'immediata chiusura degli Uffici Giudiziari al fine di procedere alle necessarie sanificazioni. Tutte le udienze (in presenza) e i processi fissati per il giorno 7 settembre 2020 saranno rinviati a data da destinarsi". La legale, quarantenne, è risultata positiva venerdì. Domenica la notizia che anche i figli di 6 e 3 anni sono stati contagiati. Disposti tamponi per tutti i famigliari e i colleghi di studio.

