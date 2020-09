E45, code e disagi a Perugia: traffico in tilt Ponte San Giovanni

07 settembre 2020 a

Mattina di disagi, quella di oggi lunedì 7 settembre 2020, a Perugia per il traffico in tilt sulla E45 in direzione del capoluogo. All'altezza di Ponte San Giovanni si sono verificati rallentamenti e poi lunghe code.

Secondo quanto si apprende, un camion in panne ha causato i rallentamenti sulla superstrada con le code delle auto fino all'altezza dell'Ipercoop di Collestrada. A passo di lumaca - una volta che la situazione si è sbloccata - gli automobilisti sono riusciti a guadagnare l'accesso al raccordo o la direzione verso Sud della E45 per proseguire senza più intoppi nella propria destinazione