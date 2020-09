Movida molesta in piazza Alfani, protestano i residenti

07 settembre 2020 a

a

a

Notti da incubo a Perugia, in piazza Alfani e vie limitrofe, tra chiasso, odore di droga fumata in strada e la maleducazione di chi usa ogni angolo per urinare. I segni del degrado molti residenti li hanno scoperti domenica 5 settembre, quando, aprendo il portone di casa, hanno notato che, ancora una volta, le “loro” strade erano state usate come bagni a cielo aperto. A segnalarlo esponenti del comitato Etruscamente. “Nella notte fra sabato e domenica verso le 2 sono stato svegliato da qualcuno che urlava vicino a piazza Alfani. Lì per lì mi sono spaventato. Affacciandomi ho visto qualcuno che si allontanava in fretta”, racconta un residente. “In via Pozzo Campana - prosegue - ho notato capannelli: c’è chi ha trasformato quel punto in una specie di fumeria”. Il fatto è che “è così ogni venerdì e sabato”. I residenti quasi si augurano che piova per scampare alla movida molesta. Quella che proviene da piazza Danti: “I giovani si riuniscono lì e poi in tanti si sparpagliano nelle vie adiacenti, cioè via Bartolo, piazza Ansidei, piazza Alfani, via Baldeschi, via Pozzo Campana”. Piazza Alfani, in particolare, è diventata una specie di “toilette per i frequentatori di piazza Danti, in barba alla videosorveglianza e anche al nuovo vespasiano in via delle Cantine”.