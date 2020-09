La raccolta differenziata divide l'Umbria: i Comuni vanno a due velocità

Otricoli quasi al 90%, Poggiodomo a zero. Il lockdown, comunque, ha rallentato un po' in tutta la regione

E’ un’Umbria a due velocità quella che emerge dai numeri sulla raccolta differenziata. Da una parte i Comuni del Ternano, con Otricoli all’88.4% in testa, che registrano ovunque percentuali altissime di riciclo e dall’altra quelli della Valle Umbra Sud con il caso limite della piccolissima Poggiodomo, 96 abitanti, che è a zero “perché qui - come spiega il sindaco Emilio Angelosanti- la differenziata non è mai partita nonostante dall’anno scorso sia stata firmata un’apposita convenzione con il gestore”. In mezzo ci sono i territori del Tifernate e del Perugino che, pur non raggiungendo i numeri record del Ternano, stanno facendo registrare buone performance. Nel complesso, la percentuale media relativa all’Umbria, aggiornata sul portale dell’Arpa al 30 giugno 2020 e relativa al secondo trimestre dell’anno, è scesa di un punto rispetto alla precedente rilevazione passando dal 67 al 66%. Un calo determinato dal lockdown che rende più difficile centrare per fine anno il traguardo del 72.3% fissato per il 2018 da decreto regionale.

I quattro ambiti

Il Piano di gestione dei rifiuti ha diviso la regione in quattro ambiti, ognuno con un proprio soggetto gestore, dai quali arrivano risposte diverse in termini di produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento. E’ quello che raccoglie i Comuni dell’intera provincia di Terni a far registrare la migliore performance raggiungendo, ormai dal quarto trimestre 2019, il 72%. Al secondo posto del podio virtuoso si piazza l’Ambito 2 di Città di Castello con il 69% mentre il terzo posto va all’Ambito 1 di Perugia con il 65%, in crescita di un punto percentuale rispetto al trimestre precedente. Molto meno bene i Comuni che insistono nell’Ambito 3 di Foligno e Spoleto dove a parte qualche rara eccezione, per esempio Giano dell’Umbria che tocca il 67.7% o Trevi con il 67.2%, le percentuali di riciclo sono bassissime soprattutto in Valnerina dove a raggiungere il risultato migliore è Cascia con il 26.7%. Norcia si ferma al 21.1%, Preci al 22.3%, Sant’Anatolia di Narco al 7.4%, Sellano con i suoi 1.037 abitanti al 3.6. E’ evidente che nelle terre devastate dal terremoto del 2016 la raccolta differenziata sia stata fortemente compromessa. Meno comprensibili le percentuali altrettanto basse toccate da comuni come Montefalco (32.3%), Nocera Umbra (29.1%) e Valtopina (32.7%).

I due comuni agli antipodi

Otricoli, 1.829 abitanti, è da ormai quindici anni uno dei Comuni più avanti sul fronte della raccolta differenziata. “Il segreto per raggiungere questo obiettivo? Innanzitutto poter contare su operatori ecologici molto in gamba e capaci di supplire ad eventuali mancanze da parte dei cittadini. Controllano tutto, in maniera scrupolosa. A volte fanno la differenziata della differenziata”: a parlare è il sindaco Antonio Liberati, uno che fa del rispetto per l’ambiente il punto cardine della sua politica. “Dal ’99 amministro, a fasi alterne, questo Comune. Io stesso vado a controllare nei cassonetti che i rifiuti siano stati smaltiti correttamente - racconta - Un sacchetto parla sempre: basta uno scontrino, un quaderno, a volte anche semplicemente un appunto. Una decina di giorni fa siamo riusciti a rintracciare e multare dei cittadini di Foiano Romano che avevano lasciato dei rifiuti in strada”. Lodovico Baldini, sindaco di Valtopina (1.336 abitanti), uno dei Comuni più indietro sul fronte della raccolta differenziata (32.70%) auspica, invece, un incontro aperto a tutti i sindaci e ai gestori dei quattro ambiti per fare un’analisi della situazione e capire le criticità cui far fronte. “Un confronto che potrebbe essere importante - evidenzia - mentre ci aspettiamo dal nuovo cda di Vus un cambio di passo”.