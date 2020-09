Terni, positivo un operaio del centro finitura dell'Ast

Isolamento fiduciario domiciliare per i due colleghi di lavoro con i quali è stato a contatto

06 settembre 2020 a

a

a

Ancora un caso di contagio dal Coronavirus in provincia di Terni.

Si tratta di un operaio dell'Acciai Speciali Terni, per il quale è stata riscontrata la positività dopo essere stato sottoposto a tampone. La conferma è arrivata nella serata di domenica 6 settembre 2020 da fonti sindacali. L'operaio, secondo quanto è stato possibile accertare, lavora al centro finitura dell'Ast. Sarebbero stati individuati anche i due colleghi di lavoro con i quali l'operaio sarebbe entrato in contatto in questi ultimi giorni e per loro sarebbe scattato l'isolamento domiciliare fiduciario.

Sempre domenica 6 settembre 2020, ma nel primo pomeriggio, l'Usl Umbria 2 aveva resa nota la positività di due bambini, rispettivamente di sei e tre anni, che avrebbero contratto il virus dalla madre. I piccoli sarebbero comunque asintomatici.