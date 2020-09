Terni, centra in pieno con l'auto il passaggio a livello dell'Ast in viale Brin

Alla guida una signora di 84 anni, che non si è avveduta che le sbarre si stavano chiudendo, forse perché abbagliata dal sole

Il passaggio a livello si chiude ma lei non se ne avvede, per un momento di distrazione o magari perché abbagliata dal sole, e lo centra in pieno.

Una donna di 84 anni, così, si è presa di petto con la propria auto - una Lancia Y - le sbarre che si trovano proprio davanti all'ingresso principale dell'Ast, danneggiando sia l'auto che lo stesso passaggio a livello, senza però, fortunatamente, riportare conseguenze serie dall'impatto.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 6 settembre 2020, in viale Brin, mentre le sbarre del passaggio a livello si stavano abbassando proprio per consentire il passaggio di uno dei convogli che trasporta materiale all'interno della fabbrica.

Sul posto un'ambulanza del 118, che ha preso in consegna la signora, comprensibilmente sconvolta per l'accaduto. Le ha prestato i primi soccorsi e poi l'ha accompagnata all'ospedale Santa Maria, più che altro a scopo precauzionale, anche in relazione all'età, non più verdissima. Una pattuglia della polizia locale ha svolto infine i rilievi di legge.