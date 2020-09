Covid in Umbria, altri 26 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Salgono a 362 gli attualmente positivi

Il bollettino della Regione Umbria aggiornato a domenica 6 settembre: restano quindici i ricoverati in ospedale

Covid in Umbria, altri 26 nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo quanto evidenzia il bollettino di Regione Umbria e Protezione civile aggiornato a domenica 6 settembre. Salgono così a 362 gli attualmente positivi mentre restano quindici i ricoverati in ospedale, cinque al Santa Maria della Misericordia di Perugia e dieci al nosocomio di Terni. Sono 1.901, invece, le persone in isolamento mentre 165.428 i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza. E' delle ultime ore, intanto, la notizia che l'Umbria ha dato il via libera all'effettuazione di tamponi molecolari in tutti i laboratori privati autorizzati dalla Regione, una cinquantina secondo una prima stima mdell'Ufficio sanità.