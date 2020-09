Terni, maxi concorso per assumere 324 infermieri tra Usl e ospedale

05 settembre 2020 a

Sarà il centro fiere di Bastia Umbra che accoglierà dal 21 al 24 settembre le prove preselettive per il concorso che porterà all'assunzione a tempo indeterminato di 324 infermieri, di cui 217 per la Usl Umbria 2 e 107 per l'ospedale Santa Maria di Terni. Al maxi concorso indetto con procedura unificata tra Usl Umbria 2 e azienda ospedaliera ternana sono arrivate 9.735 domande di partecipazione. Il concorsone avrebbe dovuto tenersi nel mese di marzo, ma poi il lockdown per l'emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto. Per il Santa Maria i posti disponibili dovevano essere di 27 unità mentre ora sono diventati 107. Dopo le prove preselettive ci sarà una prima scrematura e quindi si procederà al concorso vero e proprio.