Covid in Umbria, quattro positivi a Piegaro: è una famiglia rientrata dall'estero. Sì allo screening di comunità con Panicale

Quattro positivi in più in un solo giorno a Piegaro. "Si tratta di persone dello stesso nucleo famigliare rientrate dall'estero che sono già state sottoposte ad isolamento", fa sapere il Comune. Il quadro sanitario a Piegaro è il seguente: quattro positivi e sette in isolamento. Sette positivi si registrano anche nella limitrofa Panicale. A breve verrà dato avvio al progetto di screening delle comunità di Piegaro e Panicale e autorizzato dalla Regione Umbria secondo la richiesta dei due enti comunali. "Questa situazione, assolutamente sotto controllo - continua il Comune di Piegaro - deve servire per ricordarci di rispettare le misure di cautela, soprattutto nei luoghi aperti al pubblico: distanza fisica, mascherina e igiene delle mani". Nel centro salute di Panicale sono in corso gli esami per tutti gli insegnanti delle scuole dei comuni dell’Unione dei Comuni del Trasimeno in vista della riapertura in sicurezza delle scuole.