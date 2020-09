Negativi ai tamponi molecolari i 4 casi individuati nello screening a Giano dell'Umbria: esaminati 95, nessuno ha il Covid

06 settembre 2020 a

Sono risultati tutti negativi ai tamponi molecolari i quattro soggetti positivi ai sierologici riscontrati a Giano dell'Umbria, frazione di Bastardo, nello screening a tappeto su 95 persone, la maggior parte delle quali posta in isolamento. Lo fa sapere la Usl 2. Gli esami si erano resi necessari dopo i primi quattro casi di positività in una cerchia di 15 famiglie che hanno avuto contatti stretti tra loro. Tra i positivi accertati ci sono una donna incinta al nono mese e due minori. Usl 2 e Comune di Giano hanno deciso per una campagna di test a tappeto. Venerdì quattro positivi ai sierologici, che però sono risultati negativi all'esame decisivo: il tampone molecolare. Tutti negativi dunque i 95 soggetti testati. restano in isolamento i primi quattro contagiati, asintomatici.