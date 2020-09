Perugia, caos carico e scarico: il professor Sartore propone di usare il minimetrò per trasportare le merci

06 settembre 2020 a

Ogni mattina feriale furgoni del carico-scarico merci entrano nella ztl del centro storico di Perugia e creano caos. Degli oltre 10 mila ingressi al giorno nell’area Ztl, la gran parte è rappresentata proprio dai mezzi di trasporto merci. Non solo: uno studio dell’Università di Perugia, condotto dal professor Mariano Sartore indica che l’80% di questi mezzi trasporta merce per meno del 20% della propria capienza.

Traffico veicolare intenso e mezzi sovradimensionati. A riguardo, il professor Mariano Sartore riferisce della sua ricerca, condotta in Unipg, sui flussi veicolari che propone di creare magazzini a Pian di Massiano, nella struttura della stazione del Minimetrò utilizzando la piccola metropolitana anche per gli approvvigionamenti.

“Un modo per mettere a frutto un mezzo di trasporto così poco utilizzato - spiega Sartore - è quello di offrire la possibilità ai commercianti del centro di avere dei magazzini a Pian di Massiano, dove esistono oltre 1.500 metri quadrati di superfici coperte non utilizzate. Spazi con altezze di oltre sei metri. Portare qui le merci permetterebbe di ridurre le superficie di stoccaggio in centro, aumentare l’area di vendita. Per poi utilizzare una specifica navetta per il trasporto, magari attraverso un sistema di attivazione elettronica e quindi coprire l’ultimo tratto con piccoli mezzi elettrici che provvedono anche a consegne a domicilio”.