Auto perde gas a Perugia, rischio esplosione: vettura scortata da agenti e vigili nel centro di protezione civile

Rischio esplosione per una vettura in panne nella zona di Madonna Alta, a Perugia: sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i vigili del fuoco che hanno poi portato il mezzo nell'area di Protezione civile di Ponte Pattoli. E' stata scelta un'area isolata per evitare danni in caso di deflagrazione o incendio. L'allarme è stato dato da un residente nel tardo pomeriggio di sabato 5 settembre. L'uomo era alla guida del mezzo. L'odore del gas e il guasto alla vettura lo hanno indotto a chiedere il soccorso dei vigili urbani e dei pompieri. E' scattato subito il piano di messa in sicurezza del conducente e della stessa vettura.