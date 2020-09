Terni, fissato l'incontro tra Ast e sindacati. Lavoratori in agitazione

05 settembre 2020 a

Le segreterie territoriali dei sindacati dei metalmeccanici hanno chiesto e ottenuto un incontro con l’amministratore delegato di Acciai speciali Terni, Massimiliano Burelli, che si terrà il 17 settembre, per discutere dell’accordo sottoscritto lo scorso anno al ministero dello Sviluppo Economico, che scadrà a fine mese, per avere aggiornamenti sulla procedura di vendita dell'Ast e per conoscere i budget economici, produttivi, occupazionali e gli investimenti per l’anno finanziario 2020-2021 e per quelli successivi. I sindacati hanno rivolto pesanti accuse nei confronti di Governo e Regione e hanno confermato lo stato di agitazione. "Nel corso delle prossime ore - affermano - organizzeremo nel sito siderurgico di Terni una massiccia tornata di assemblee per condividere con i lavoratori questa preoccupante fase di incertezza".