Piano anti Covid in Umbria, sì ai prelievi per i tamponi molecolari in tutti i laboratori privati autorizzati

Tamponi molecolari, al via prelievi in tutti i laboratori privati autorizzati della regione. Sono 50 in Umbria, stando a una prima stima dell’ufficio sanità. Costo 90 euro a prestazione. Pagando, muniti di ricetta medica, gli umbri potranno effettuare il test definitivo per sapere se si è positivi al Covid 19. Anche al di fuori delle indagini epidemiologiche disposte dalle Usl. Lo ha stabilito Palazzo Donini con un’integrazione alla delibera del 9 luglio, atto che ha dato il via agli esami orofaringei anche al di fuori delle strutture pubbliche. Il documento, firmato il 2 settembre dalla giunta Tesei, dispone per la prima volta nel cuore verde l’avvio di test molecolare in “service”, ovvero “con la sola raccolta del campione (tampone oro-rinofaringeo), conservazione e trasporto dello stesso, ed esecuzione della diagnosi presso un laboratorio autorizzato all’effettuazione del test molecolare”. Un centro cioè che abbia al suo interno un macchinario attrezzato e già validato dal Santa Maria della Misericordia di Perugia. Stando a quanto emerso nell’incontro tra il commissario anti-Covid e una delegazione dei privati, i laboratori con centro analisi sono al momento quattro: Minerva, Fleming, Crabion e Galeno. Altri quattro hanno fatto richiesta e sono in fase di validazione. Dovranno effettuare senza errori 15 test prova. Quelli (autorizzati) che potranno effettuare i prelievi 50: numero stimato per cui è in corso la verifica.

Anche per evitare errori come nel caso dei “falsi positivi” al Perugia-Calcio, è stato stabilito che dal prelievo al responso - da comunicare al centro di biosorveglianza - non dovranno passare più di 24 ore. Questo per “attivare tempestivamente le misure di contenimento (identificazione dei casi, indagine tracciare i contatti, isolamento domiciliare,esecuzione dei test diagnostici nei contatti)”, ma anche per “ conteggiare correttamente la quantità dei tamponi effettuati, dalla quale dipende il numero dei casi diagnosticati”. In caso di omissione per due volte consecutivo o di mancata correzione dell’errore, previa diffida scatta la revoca dell’autorizzazione. Inoltre, per garantire “adeguati standard di biosicurezza e qualità nell’effettuazione del test”, sono esclusi dall’effettuazione del prelievo del campione i cosiddetti “punti prelievo” dei centri non autorizzati.

Rispetto alla prima indicazione del prezzario della Regione, 76 euro a esame, i laboratori hanno scelto di aumentare la quota a 90 euro, considerando di costi non solo del tampone ma anche delle sanificazioni. La Regione ha anche dato mandato al laboratorio regionale dell’ex Silvestrini di svolgere “più sessioni informative rivolte ai laboratori privati autorizzati al fine di uniformare le procedure di prelievo del campione e di refertazione”.