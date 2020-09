Perugia, la protesta: "Riaprite la pista di pattinaggio di Pian di Massiano"

06 settembre 2020 a

A Perugia, parco cittadino con la pista di pattinaggio a servizio ridotto. Succede al percorso verde di Pian di Massiano: cuore dell’area è proprio la pista di pattinaggio con il suo chiosco. Dopo il lockdown la struttura è rimasta chiusa la mattina e attualmente gli orari di apertura sono: 15:30 - 20:30. Ma c’è chi protesta tanto da scrivere sui pali di legno che delimitano l’area: “Pista grazie”. Giovani, famiglie e bambini sono assidui frequentatori ma è anche un ritrovo per anziani che si siedono al bar. Sono in molti, dunque, a chiederne la regolare riapertura come del resto è avvenuto per tutte le altre strutture del percorso verde.