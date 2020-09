Perugia, spintonato a terra e rapinato il barbiere di via Birago. Seconda aggressione in quattro giorni

Ale.Ant. 05 settembre 2020 a

Spintonato a terra e rapinato il barbiere di via Birago, a Perugia. Due uomini a volto coperto intorno alle 15,30 si sono introdotti nel suo locale portandogli via diverse centinaia di euro dal fondo cassa dopo averlo aggredito. La somma precisa deve ancora essere quantificata, fa sapere la questura. Sul posto gli agenti della volante. Il titolare della barbieria ha riportato escoriazioni ma non è stato necessario il ricovero. In via Birago si tratta della seconda rapina in quattro giorni. Il 1 settembre un uomo, sempre a volto coperto e con la mascherina, coltello alla mano, ha rapinato del portafogli la titolare della tabaccheria.