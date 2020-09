Norcia, precipita col parapendio: grave 50enne. E' ricoverato a Perugia

Ricoverato un turista di nazionalità svizzera

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia, un turista di nazionalità svizzera, di 53 anni, precipitato al suolo mentre stava effettuato una esercitazione in parapendio nel pressi di Casteluccio di Norcia. L’incidente, come riferisce una nota dell’ospedale di Perugia, è avvenuto intorno alle 13 di oggi, sabato 5 settembre.

Sono subito scattate le operazioni di soccorso. La centrale regionale del 118 ha attivato il personale sanitario della postazione di Norcia, con richiesta dell’elisoccorso di Fabriano per la gravità delle lesioni. Impegnato quel velivolo in altro servizio, a trasportare il paziente al Santa Maria della Misericordia è stato un elicottero dei Vigili del fuoco di Pesaro. Il turista è stato assistito durante il trasferimento da una equipe di sanitari. All’evento è stato assegnato il codice di massima gravità, per i traumi riportati dall’uomo. I sanitari si sono riservati la prognosi.