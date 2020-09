Narni, positiva al Coronavirus ragazza tornata dalle vacanze

05 settembre 2020 a

Nuovo caso di coronavirus a Narni, il sedicesimo. A risultare positiva, sabato 5 settembre, è stata una giovanissima cittadina narnese. “La positività del soggetto - ha affermato il sindaco Francesco De Rebotti - è legata probabilmente a un periodo di vacanza fuori regione. Per questo motivo era già in isolamento domiciliare appena dopo il ritorno da fuori regione ed è asintomatica. Ora sarà sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti che risultano solo in ambito familiare. Nel frattempo proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi, che stanno dando un esito incoraggiante (primi tamponi negativi) in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in queste ore. La situazione - ha concluso - è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari”.