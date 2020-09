Covid in Umbria, 16 nuovi positivi e 1.964 in isolamento. Aumentano i guariti ma anche i ricoveri

05 settembre 2020 a

Sedici nuovi positivi su 1.968 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Cinque i guariti. E' il nuovo aggiornamento del bollettino Covid della Regione Umbria alle 10,17 del 5 settembre. Un ricovero in più, al Santa Maria di Terni, fa arrivare a quota 15 i casi ospedalizzati. Di cui 2 in terapia intensiva. I nuovi guariti sono cinque. Aumentano fino a 342 gli attualmente positivi. Il dato degli isolamenti in atto è di 1964 totali: dato che ha superato il monte complessivo dei casi di contagio dall'inizio della pandemia: 1890 in Umbria.