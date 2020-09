Morto Lando "Lollo" Frattegiani dopo un lunga malattia, la destra umbra è in lutto

05 settembre 2020 a

E' morto all'età di 86 anni Lando "Lollo" Frattegiani, esponente politico della destra umbra. Frattegiani è deceduto in ospedale, a seguito di una lunga malattia. Ne danno notizia esponenti politici e amici di "Lollo": Carla Spagnoli, Carlo Giulietti e Rocco Valentino. Frattegiani, già guardia del corpo di Giorgio Almirante e candidato alle amministrative del Comune di Perugia nonché alle regionali, era confinato in casa da mesi a causa dei problemi di salute. Durante il lockdown i suoi legali avevano fatto sapere che per un errore dello stato di famiglia gli era stata tolta la pensione di 600 euro. Frattegiani aveva dato mandato agli avvocati di presentare risocorso contro l'Inps.