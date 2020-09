Tredici schermidori positivi a Roccaporena tra raduno della Nazionale e campus privato. Nessun umbro contagiato

Otto giovani atleti sono già rientrati a casa: in cinque sono in isolamento in hotel

Sono 5 i casi di positività al Covid tra gli azzurrini delle Nazionali di scherma che hanno partecipato al collegiale della Federscherma che si è svolto a Roccaporena, 8 invece quelli degli atleti che hanno preso parte a un precedente campus privato tenutosi, sempre a Roccaporena, nelle scorse settimane e già rientrati a casa. Quindi, 13 in tutto gli schermidori contagiati. Negativi invece i risultati dei tamponi dei 13 umbri presenti. Il contagio pare essere avvenuto, appunto, durante lo stesso campus privato. Uno dei ragazzi presenti, al ritorno a casa, è stato trovato positivo al Covid. Messosi in autoquarantena, ha allertato l’Asl di riferimento e gli organizzatori del campus. Eseguiti i test, in 8 sono risultati contagiati.

Tra i nominativi forniti dallo schermitore non risultano gli atleti umbri - in quanto facenti parte di due gruppi diversi - i quali sono comunque risultati negativi alle analisi e l’Usl Umbria 2 li ha svincolati dall’autoisolamento preventivo. Poi, nei collegiali Under 20 e 23, 5 schermitori giunti da altre regioni a Cascia sono risultati positivi al Coronavirus. Pertanto il Consiglio della Federcherma ha deciso di sospendere il ritiro. I ragazzi sono asintomatici, godono di ottima salute e sono seguiti dai servizi di sorveglianza sanitaria aziendale locale. Anche gli altri partecipanti al raduno federale rimarranno in auto-isolamento all’interno della struttura che ospita gli azzurrini e, sotto la guida dei responsabili federali, attenderanno l’esito delle analisi predisposte dalla Usl