Orvieto, lavori su cavalcavia in autostrada. Casello chiuso per tre notti

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire degli urgenti lavori di manutenzione al cavalcavia situato al chilometro 451,216, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nel corso delle tre notti consecutive di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, dalle 22 alle 6, sarà chiusa al traffico la stazione autostradale di Orvieto, in uscita per chi proviene da Roma e dal sud Italia. Sono previsti disagi per chi viaggia e di conseguenza si consiglia, in alternativa, di uscire alla stazione di Attigliano lungo l'Autosole. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center di Autostrade telefonando al numero 840.04.21.21 che è attivo 24 ore su 24.