Linea Verde Tour torna in Lucania: oggi 5 settembre su Rai1 dalle 11,55

05 settembre 2020

Linea Verde Tour torna in Lucania per un nuovo viaggio. Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone - nell’appuntamento in onda oggi 5 settembre alle 11.55 su Rai1 - esplorano il territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, un luogo ideale per incontrare biodiversità, storia, sapori e anche divertimento. La prima tappa è Castelmezzano, con la sua «scala normanna» scolpita nella roccia come punto di avvistamento dell’avamposto militare, dalla quale sembra di toccare il cielo con un dito. Un’esperienza che, sulle Dolomiti lucane, è realmente possibile grazie al «volo dell’angelo», un’attrazione unica che permette di volare, assicurati a un cavo, a una velocità superiore ai 100 chilometri orari. In primo piano anche gli spettacolari percorsi naturalistici, come il Sentiero delle sette pietre e il ponte nepalese, e i numerosi borghi incantanti, come il paese abbandonato di Campomaggiore vecchio. Obiettivo, infine, sull’enogastronomia del territorio e sull’allevamento di specie autoctone come la capra grigia lucana, il suino nero e la mucca podolica.