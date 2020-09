Terni, vandali contro Fratelli d'Italia. Rubata la targa della sede

05 settembre 2020 a

Vandali di nuovo in azione contro Fratelli d’Italia a Terni. Nel corso delle ultime ore, come era già accaduto due volte tra giugno e luglio, è stata danneggiata la targa della sede del partito che si trova in via Armellini. I locali erano stati inaugurati a fine giugno. Stavolta la targa è stata rubata. I vertici del partito sporgeranno di nuovo denuncia contro ignoti alle forze di polizia. Fratelli d’Italia ribadisce in ogni caso che il partito non si lascerà intimidire da atti di questo genere. Le indagini sono in corso. Saranno visionati i filmati girati dalle videocamere di sicurezza presenti in zona.