Perugia, riqualificazione manto stradale, da lunedì lavori in piazza Mariotti e Porta Sole

A Perugia lunedì 7 settembre prenderanno il via gli interventi programmati di rifacimento del manto stradale in piazza Mariotti, via della Cupa e via Caporali e nella zona di Porta Sole. Per consentire l’esecuzione del lavori in totale sicurezza (dal 7 al 12) in piazza Mariotti e (dal 7 al 19) a Porta Sole sono state disposte, con ordinanze del sindaco, limitazioni della viabilità, divieti di sosta, senso unico alternato dalle 7 alle 18,30, orario delle attività lavorative.

In piazza Mariotti e nelle vie limitrofe a eseguire i lavori sarà la ditta Idrigas di Passeri Gerardo e Roberto sns, per conto della Soc. 2 I Rete gas. A Porta Sole saranno eseguiti lavori di ripristino del manto stradale dall’impresa Bieffe costruzioni srl a seguito dei lavori di posa in opera di condotta idrica in via del Sole, piazza Michelotti, piazza Rossi Scotti e via delle Prome, per conto di Umbra Acque spa. In quest’ultima area di Perugia, dopo la riqualificazione del manto stradale è previsto l’abbellimento del belvedere con il rifacimento dei mattoncini che delimitano le aiuole degli alberi e nuove panchine.