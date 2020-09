Perugia, mense universitarie: in via Pascoli si riparte dall'asporto. A ottobre il ritorno in sala

05 settembre 2020 a

Progressivo ritorno alla normalità per le mense universitarie di Perugia, a partire da quella di via Pascoli. L’Agenzia regionale per i servizi universitari ha disposto un calendario di riapertura che ha l’obiettivo di abbandonare con prudenza la modalità di asporto e riportare gli studenti ai tavoli già da ottobre. “Per garantire il ritorno alla normalità - fanno sapere da Adisu -, oltre all’applicazione di misure di sicurezza occorre comunque rendere l’operazione economicamente fattibile per i nostri appaltatori. Per questo attendiamo di conoscere il numero di studenti che torneranno a Perugia e che frequenteranno le lezioni in ateneo L’erogazione dei pasti infatti si è drasticamente ridotta: dal 7 marzo al 31 agosto sono infatti stati consegnati 78.943 pasti rispetto ai 252.597 dello stesso periodo del 2019.

La prima struttura che dovrebbe tornare alla modalità del servizio in sala è la mensa di via Pascoli che, comunque, da lunedì riprenderà il servizio di asporto dopo la chiusura del mese di agosto. Anche Medicina a ottobre dovrebbe funzionare a ritmo pieno. In modalità di asporto proseguirà anche la mensa di Agraria e dal 14 settembre sarà riaperta anche la struttura di Ingegneria, con ritiro pasti al bar nella fascia oraria del pranzo. Rimarrà chiusa, invece, la mensa all’interno dell’Università per gli Stranieri. Per quanto riguarda le altre sette strutture dislocate a Terni (quattro), Narni, Foligno e Assisi, l’unica per la quale è previsto il ritorno in sala è la mensa all’interno della Thyssen Krupp: dal 21 settembre.