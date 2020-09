Sanità, ogni tampone costa 57 euro

In Umbria un valore più basso rispetto alla media nazionale che è di 59 euro

Ogni tampone costa alla sanità umbra 57 euro, un valore più basso rispetto alla media nazionale che è di 59 euro. Il maggior costo pro-capite è in Veneto (89 euro) e il minore in Basilicata e Campania. Dal 24 febbraio a oggi si stima che il Servizio sanitario abbia speso oltre 300 milioni di euro per effettuare poco meno di nove milioni di tamponi, riferiti a 5.2 milioni di persone. In Umbria i milioni spesi sono finora cinque e mezzo. I numeri sono stati elaborati dall’Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica che ha dato vita a un dettagliato report pubblicato su Quotidiano sanità. In particolare, per quanto riguarda il costo dei tamponi, l’analisi si basa sull’assunzione di un costo medio per la realizzazione di un tampone (raccolta campione, testing, refertazione) di 35 euro. Il costo comprende i materiali di consumo (reagenti) che varia tra i 18 e i 25 euro e il costo del personale.