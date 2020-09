Narni, bagni sul fiume a Le Mole. Il sindaco cambia le regole

04 settembre 2020 a

Prevede una presenza di bagnanti limitata fino a un massimo di 200 persone l’ordinanza del sindaco di Narni per la zona de Le Mole a Stifone. L’atto emanato da Francesco De Rebotti ha, infatti, l’obiettivo di regolarizzare e ridurre gli accessi per evitare assembramenti in relazione alle misure previste per fronteggiare l’emergenza Covid 19. Nell’ordinanza il sindaco stabilisce che tali misure, in accordo con la stazione dei carabinieri, debbano valere per i tre prossimi fine settimana di settembre. Tali disposizioni saranno garantite dalla presenza di personale abilitato all’ingresso del solarium. Per evitare, inoltre, disagi alla circolazione veicolare, l’atto del sindaco istituisce il senso unico sulla strada dello Stabilimento nel verso che va da Stifone in direzione della stazione di Nera Montoro, prevedendo alcuni divieti di sosta nei tratti di strada più stretti. Da venerdì 4 settembre e fino alla mezzanotte del 30 in via Stifone Centro è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto per i residenti, i mezzi di polizia e di soccorso che sono esclusi anche dal senso unico lungo strada dello Stabilimento.