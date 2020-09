Orvieto, alcol venduto a quindicenni: denunciati titolari di un bar del centro storico

Blitz degli uomini del commissariato di polizia che hanno contestato la somministrazione di alcolici a minori di 16 anni

La polizia ha denunciato i titolari di un altro bar del centro storico per somministrazione di alcolici a minori di 16 anni.

Dopo i 15 giorni di sospensione della licenza e di chiusura per il locale in cui avveniva la cosiddetta sfida dello shottino, gli agenti del commissariato hanno accertato dinamiche simili anche in un altro bar. Nel corso dei servizi serali, finalizzati alla prevenzione e alla repressione di violazioni della normativa relativa ad assembramenti e movida, è stato accertato che altri bicchierini di superalcolici erano stati venduti ad alcuni quindicenni, violando la normativa vigente.

I fatti risalgono a poche sere fa. Dalle indagini si è riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto all’interno del locale della Rupe. Gli accertamenti svolti sono stati oggetto di una dettagliata segnalazione inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Terni e alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Perugia. Non più tardi di martedì 1 settembre 2020, la questura aveva deciso per l'apposizione di sigilli ad un altro locale, applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede la sospensione della licenza. Secondo quanto riferito dalla polizia, dalle dichiarazioni raccolte era emerso anche il mancato accertamento, da parte degli esercenti, dell’età dei propri clienti al momento della vendita delle bevande alcoliche.