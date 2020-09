Perugia, writer imbrattano via Pinturicchio

04 settembre 2020 a

a

a

Porte e muri imbrattati da vernice spray fucsia e verde elettrico. Brutto risveglio ieri mattina per i residenti di Porta Pesa: via Pinturicchio è stata imbrattata nella notte da uno o più writer che hanno lasciato le loro sigle e i loro disegni di riconoscimento sulle mura dei palazzi e su alcuni portoni. Ora bisognerà capire se il Comune troverà i soldi per ripulire l’ennesimo vandalismo che in certe forme può ed è arte di strada. In questo caso è più che altro maleducazione.