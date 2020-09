Perugia, accoltellatore di Castel del Piano chiede di tornare libero

Fra. Mar. 04 settembre 2020 a

Vuole tornare in libertà Kristi Musaj, il 23enne greco arrestato e poi messo agli arresti domiciliari per tentato omicidio per aver aggredito Samuele C. fuori dal bar Dadando di via Pievaiola a notte fonda durante un lite che, in realtà, stava avendo con altri ragazzi. Samuele, che poi era finito ricoverato in ospedale e operato d'urgenza per un'emorragia endoaddominale, aveva solo cercato di farlo desistere dall'intento di accoltellare il suo rivale e invece in ospedale c'è finito lui. Dopo qualche giorno in cella, il giudice gli aveva concesso i domiciliari, come richiesto dal suo avvocato, Vincenzo Bochicchio. Adesso, sempre la difesa ha fatto ricorso al Riesame sollecitando la revoca della misura con una meno afflittiva. Musaj aveva detto al gip di essersi sentito accerchiato e in pericolo. Aveva raccontato di essersi difeso, perdendo il controllo quando gli avevano sputato in faccia.