Università per Stranieri, rientro in presenza per le matricole. Si lavora sulla sicurezza

Le lezioni riprenderanno il 1° ottobre nel rispetto di quelle che sono le linee guida nazionali

04 settembre 2020 a

a

a

Rientro nella massima sicurezza. All’Università per Stranieri di Perugia le lezioni riprenderanno il 1° ottobre nel rispetto di quelle che sono le linee guida nazionali: le mascherine saranno sempre obbligatorie, la capienza delle aule sarà ridotta alla metà e la precedenza nella frequenza verrà data alle matricole “ perché - ha spiegato il ministro Gaetano Manfredi - è chiaro che abbiamo una responsabilità verso i ragazzi che arrivano all’università e che debbono essere un po’ inquadrati, che non sanno bene come si studia, cosa si fa. Loro sono un po’ i nostri cuccioli e devono essere trattati in maniera privilegiata”. Chi non potrà essere fisicamente presente, però, avrà la possibilità di seguire le stesse lezioni anche da remoto grazie alle nuove tecnologie di cui l’ateneo si sta dotando. Nelle prossime settimane, comunque, saranno eseguite una serie di verifiche tecniche per capire se c’è la possibilità di aprire, anche parzialmente, a tutti gli altri studenti. Gli iscritti, nell’anno accademico passato, sono stati 1.035. Tutti, nonostante l’emergenza Covid, hanno potuto continuare il loro percorso formativo senza perdere un solo giorno di lezione. Anche gli esami e le sedute di laurea si sono svolti in modalità a distanza. La rettrice della Stranieri, la professoressa Giuliana Grego Bolli ha più volte evidenziato l’impegno per assicurare continuità e futuro a tutte e attività istituzionali. Da ottobre partirà, per esempio, un nuovo corso di laurea triennale di Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale che si propone di fornire ai giovani diplomati un percorso di studi che può essere una buona base di partenza per arrivare a un mondo – quello della sostenibilità e dell’economia circolare – che già occupa oltre 500mila persone